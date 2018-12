Autor do ataque em Estrasburgo foi abatido pela polícia

Chérif Chekatt, o autor do ataque terrorista de terça-feira em Estrasburgo, foi abatido esta noite pela polícia, anunciou a imprensa francesa.

A cadeia de televisão BFM-TV noticiou que Chekatt foi abatido no bairro de Neudorf, onde se tinha refugiado depois do ataque que fez três mortos e 13 feridos, segundo o mais recente balanço.

A operação policial de que resultou a morte do homem de 29 anos que, na terça-feira à noite, abriu fogo sobre as pessoas que se encontravam no mercado de Natal de Estrasburgo, gritando "Allah Akbar!" ("Deus é grande!"), foi a segunda de hoje, após a detenção de uma quinta pessoa com ele relacionada.

Os pais do autor do tiroteio e dois dos seus irmãos tinham já sido detidos na noite de terça para quarta-feira.

Até agora, a morte de Chekatt não foi oficialmente confirmada pela polícia, embora uma fonte policial citada pela agência noticiosa francesa AFP tenha declarado: "Ele disparou sobre uma equipa de polícias de segurança pública que ripostou."

"Entre a vida e a morte"

Três dos 13 feridos do atentado saíram esta quinta-feira do hospital e outros três encontram-se "entre a vida e a morte", indicou o ministro francês do Interior, Christophe Castaner.

Mais de 700 efetivos policiais procuravam Chekatt desde o atentado, e várias operações tinham já sido realizadas em Neudorf, bairro do sul de Estrasburgo onde cresceu o atacante.

O Governo francês elevou o nível de alerta no país para "emergência por atentado", com um reforço de controlo nas fronteiras, aumento de segurança nos mercados de Natal e mobilização de meios envolvidos no dispositivo antiterrorismo.



A cidade de Estrasburgo, localizada no nordeste de França, junto à fronteira com a Alemanha, acolhe a sede do Parlamento Europeu, recebendo sessões plenárias uma vez por mês.

