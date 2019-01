Autoridades lutam contra o tempo. Quatro dias depois, o resgate de Julen continua

As operações para resgatar a criança de dois anos que caiu num poço junto à Tumba Del Moro, em Málaga, Espanha, já duram há quatro dias. As autoridades continuam a escavar um túnel vertical, ao mesmo tempo que decorrem operações numa galeria horizontal, para resgatarem o pequeno Julen o mais rapidamente possível.

Esta é uma operação particularmente complexa. A orografia do terreno, os materiais do poço e as dificuldades da maquinaria em chegar ao sítio onde se pensa estar a criança têm dificultado os trabalhos e, de acordo com o El País , esta manhã, a equipa que atuava no túnel horizontal teve que lidar com deslizamentos de terras e com o agravamento de estado do tempo.

O poço tem 110 metros de profundidade e apenas 25 centímetros de largura. A 73 metros de profundidade as autoridades depararam-se com um tampão de terra, onde terão encontrado cabelo que pode pertencer à criança.

Neste momento, os esforços estão concentrados na construção do túnel vertical, paralelo ao poço onde a criança caiu, apesar de se manterem os trabalhos na galeria horizontal.

O El País explica que, de acordo com o delegado do Colégio de Engenheiros do Sul, Juan López Escobar, um trabalho desta natureza "deveria levar pelo menos um mês de trabalho prévio entre estudos e trabalho técnico".

As informações contraditórias que circularam na comunicação social

Ojornal El Espanhol escreveu, na quarta-feira, que o corpo de Julen teria sido encontrado, mas o jornal ABC avançou, pouco tempo depois, que tanto o Governo espanhol como o pai da criança desmentiram a informação.

A confusão pode ser surgido porque as autoridades encontraram, a 73 metros de profundidade (a mesma a que teria sido localizado Julen) vestígios de tecido que podiam pertencer da criança.

