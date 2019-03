Esgotou-se a última hipótese. Parlamento britânico chumba de novo o acordo do Brexit

A Câmara dos Comuns chumbou, esta terça-feira, o novo acordo do Brexit, com 242 votos a favor e 391 contra. Uma diferença de 149 votos.

Esta segunda-feira, o acordo tinha sido "melhorado", segundo a primeira-ministra britânica, Theresa May, com três novos documentos que oferecem "alterações legalmente vinculativas".

Para aprovar este acordo revisto, era necessário o "voto significativo" da Câmara dos Comuns, garantindo assim um Brexit ordenado. Com o Acordo chumbado pela segunda vez, o Governo deve agora dar aos deputados a opção de sair da UE sem um acordo ou de pedir aos líderes europeus um adiamento do Brexit para depois de 29 de março.

Antes da votação, a deputada Hannah Bardell, do Scottish National Party, antecipava uma "enorme derrota" para a primeira-ministra britânica com uma fotografia da ala do "não".

Esta segunda-feira, Juncker deixou o aviso: ​​​​​​​se o documento voltar a ser chumbado, não haverá uma terceira hipótese e que o mais certo é que o Reino Unido abandone a União Europeia sem qualquer acordo que salvaguarde os seus interesses.

"Na política, às vezes temos uma segunda oportunidade. É o que fazemos com essa segunda oportunidade que conta. Não haverá uma terceira", declarou Juncker.

