Da irreverência aos imprevistos, Lil Nas X estreou-se em Portugal sem tabus da sua sexualidade

Estava previsto começar às 01h00, mas a música só começou a ouvir-se 40 minutos depois. A estreia de Lil Nas X em Portugal, esta sexta-feira, na 15.ª edição do NOS Alive ficou marcada pelos bailarinos, animais de palco e imprevistos, como um rasgão nas calças.

Montero Lamar Hill lançou-se para o mundo em 2018 com um êxito que lhe custou 30 dólares. "Old Town Road" é uma mistura entre country e rap e fez com que os mais novos ficassem rendidos. Prova disso foi a quantidade de jovens, alguns acompanhados pelos pais, presentes, esta sexta-feira, em Algés para assistir ao concerto.

O cantor e compositor norte-americano é dos poucos na área a assumir a sua homossexualidade e, apesar das críticas nas redes sociais, os seus concertos são um espelho daquilo que é - desde o vestuário até à interação com o público.

Bandeira LGBT durante o concerto de Lil Nas X no Nos Alive 2023 © Maria Ramos Santos/TSF

O espetáculo em Portugal não foi exceção. Com uma coreografia complexa, oito bailarinos subiram ao palco e meteram os fãs ao rubro. Mas, a energia fez-se sentir ainda mais quando o primeiro tema da noite, "Montero", se fez ouvir.

Poucas eram as pessoas que não sabiam a letra toda e, mesmo quem não conhecia, dificilmente conseguiu não tirar um pé do chão.

De calças brancas, um corpete dourado e uma peruca loira, a primeira interação de Lil Nas X com os fãs foi: "Querem ver a minha serpente?"

Aqui começaram as surpresas da noite do artista, que encerrou as atuações do segundo dia do festival no palco principal. As calças do rapper romperam-se e um cavalo, uma cegonha e um búfalo deram um espetáculo com o protagonista da noite.

O concerto durou menos de uma hora e teve direito a "intervalo". Ao som de temas de Rihanna, os bailarinos fizeram uma performance ousada com movimentos de vogue e female. Talvez para antecipar a sensualidade que daí vinha: Lil Nas X regressou ao palco de sunga azul brilhante e uns cornos de touro.

A colaboração do músico com Jack Harlow, "Industry Baby", foi a faixa escolhida para terminar o espetáculo no Alive. Aos 24 anos, Lil Nas X afirma-se na indústria da música sem medos do preconceito, algo que já tinha provado quando há quase cinco anos assumiu ser gay enquanto liderava as tabelas mundiais.

Num dia de lotação esgotada, esta sexta-feira atuaram também no palco principal Linda Martini, Idles, Lizzo e Arctic Monkeys.