"Documento pode ser melhorado na especialidade." PAN quer Orçamento aprovado "a tempo e horas"

Bebiana Cunha © André Rolo / Global Imagens

Por TSF 27 Outubro, 2021 • 08:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar



O PAN defende que não faz sentido o Orçamento do Estado para 2022 ser chumbado na generalidade, uma vez que "este documento pode ser melhorado na especialidade". Em entrevista à TSF, a deputada Bebiana Cunha sublinha que "o país precisa de um Orçamento do Estado a tempo e horas".

A deputada garante que o PAN continua em diálogo com o Governo: "nunca decidimos fazer a rutura".

Ouça a entrevista a Bebiana Cunha pelo jornalista Fernando Alves 00:00 00:00

Bebiana Cunha diz que o PAN não faltará ao país e espera que "os outros partidos façam a sua parte", permitindo a aprovação do Orçamento do Estado para 2022 na generalidade.

AAssembleia da República vota esta quarta-feira, na generalidade, a proposta de Orçamento do Estado para 2022, que deverá ser chumbada caso se concretizem os votos contra anunciados pelo PCP e pelo BE.

Segundo as declarações de voto até agora anunciadas, o PS irá votar a favor, o PAN e as deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues vão abster-se, e o PSD, BE, PCP, CDS, IL e Chega vão votar contra.

Caso estas declarações de voto se concretizem, a proposta orçamental será chumbada com 108 deputados a favor, 115 contra e 5 abstenções, se todos os 230 parlamentares estiverem presentes.

A votação deverá realizar-se da parte da tarde, depois do fim do debate parlamentar no plenário, que tem início às 10h00.

LEIA AQUI TUDO SOBRE O OE2022