Costa e caso Isabel dos Santos. Marcelo diz que ninguém "pensou que a solução fosse deixar de aplicar lei"

Por Rita Carvalho Pereira com Clara Maria Oliveira 16 Novembro, 2022 • 14:39

Marcelo Rebelo de Sousa garantiu, esta quarta-feira, que o Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e o primeiro-ministro, António Costa estavam alinhados

na decisão a tomar no caso que envolvia a empresária angolana Isabel dos Santos e o BPI.

O chefe de estado português assegurou que "em momento algum" os intervenientes no caso jamais pensaram "que a solução fosse deixar de aplicar lei" e, se a empresária "persistisse em não aceitar o acordo, deixar de aplicar a lei que lhe era desfavorável".

Marcelo Rebelo de Sousa diz que intervenientes estavam alinhados no caso que envolvia Isabel dos Santos 00:00 00:00

"Estávamos todos de acordo quanto ao que tínhamos de fazer, que era o que o BCE (Banco Central Europeu) achava, o que desbloqueava a situação no BPI, que significava um sacrifício da posição dos interesses de Isabel dos Santos", revelou, explicando que "podia ter sido aplicado, tudo isto, por acordo, mas a senhora engenheira, perante a posição do BCE, afastou-se do acordo" e, assim "vingou a lei, que foi aplicada de uma forma clara e que lhe foi desfavorável".

Presidente da República assegura que "jamais pensou que a solução fosse deixar de aplicar lei" 00:00 00:00

Em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa recorda que herdou o problema, depois de Cavaco Silva se ter recusado a assinar um diploma. "O Presidente entendeu que não devia promulgar e eu percebo, porque no fim do mandato não queria melindrar o seguinte", relembrou.

Marcelo recorda recusa de Cavaco Silva em assinar o diploma 00:00 00:00

Marcelo lembra que, quando assumiu funções, "tinha o problema em cima da mesa" e que "só havia um caminho para conseguir alterar a situação, que era de bloqueamento no banco e de posição, que não era aceite pelo BCE" , uma "situação era sempre desfavorável a Isabel dos Santos".

Relações de Portugal com Angola "já não estavam boas, estavam más, mas passaram a péssimas" 00:00 00:00

O Presidente da República afirma que esta foi uma das "situações mais complicadas do mandato" e que complicou as relações com Angola, que "já não estavam boas, estavam más, mas passaram a péssimas", até ao final do mandato de José Eduardo dos Santos.