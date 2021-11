"Eleições atípicas e imprevisíveis." Marques Mendes acredita que tanto o PS como o PSD podem ganhar

Luís Marques Mendes © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Luís Marques Mendes, conselheiro de Estado e antigo líder do PSD, acredita que é preciso dar tempo aos partidos e aos eleitores para decidirem o que querem para o país, e salienta que as eleições devem ser marcadas só depois de feitos os debates entre os diversos candidatos.

Em declarações à TSF, antes do Conselho de Estado marcado para esta quarta-feira, sobre a dissolução do Parlamento, o social-democrata analisa que Marcelo Rebelo de Sousa deve ponderar acerca do tempo necessário para que os debates decorram. "O Presidente da República, ao marcar o dia em concreto das eleições, deve ter em atenção aquilo que são os interesses nacionais. Para mim, de longe, o mais importante é haver tempo para um debate realmente esclarecedor."

"Tem de se encontrar uma data que permita que antes da campanha eleitoral, como é tradição, haja debates, que normalmente levam umas duas semanas a 20 dias", sublinha Marques Mendes, que elenca os "debates entre partidos, que hoje são ainda mais do que há dois anos", e os "debates entre candidatos a primeiro-ministro, sobretudo por este ponto que é muito pouco sublinhado: estas não são umas eleições normais".

É um momento de confusão junto da opinião pública, que merece esclarecimento, advoga o antigo líder do PSD. "Estas são umas eleições atípicas, imprevisíveis. A maior parte das pessoas ainda não percebeu por que é que aconteceu esta crise, a maior parte das pessoas ainda não percebeu exatamente as consequências desta crise, e, sobretudo, acho que 90% - ou mais - dos portugueses ainda não perceberam que saídas há para esta crise a seguir às eleições."

Por isso, argumenta: "Isto tem de ser debatido com calma; não é no meio do Natal, do fim de ano e de rabanadas à mistura."

Para Marques Mendes, a responsabilidade da crise aberta, desencadeada pelo chumbo do OE não é do Governo. O conselheiro de Estado acredita que o PS fez tudo o que era possível para evitar a marcação de eleições antecipadas. Assim, atribui as culpas, em primeiro lugar, ao PCP, que considera ser "uma espécie de autor moral e material deste assassínio desta geringonça", e, em segundo lugar, à "grande cumplicidade ativa do Bloco de Esquerda".

"Acho que o Governo não é responsável pela abertura desta crise. Acho que o Governo tem muitas culpas, muitos erros, muitos defeitos, mas este não. Acho que esta culpa é da responsabilidade do PCP e do Bloco."

O também comentador político não aposta no vencedor das próximas eleições. Marques Mendes diz que até meados de janeiro tudo pode mudar e que mesmo as sondagens não devem ser levadas a sério até ao arranque da campanha eleitoral, por isso só acreditará nas que comecem a surgir em meados de janeiro.

"Aos olhos de hoje, com os dados que se conhecem, eu acho que o Partido Socialista seria um claro vencedor", começa por dizer. "Daqui a dois meses, quando estivermos em janeiro, em cima de eleições, com debates feitos, com entrevistas realizadas, com vários confrontos, julgo que tudo pode acontecer. O PS pode ganhar, o PSD pode ganhar. Vai estar tudo muito incerto."