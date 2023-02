A aventura de um imigrante indiano no mundo português da habitação

Mouraria, Lisboa © Leonardo Negrão / Global Imagens

Ravi Patel, 31 anos, indiano, eletricista, operário da construção civil, natural de Vadnagar no noroeste de Gujarate, um os 29 estados do país, diz orgulhoso que é também a terra natal do 1.º ministro indiano Narendra Modi. É o filho mais velho de uma família de três irmãos, rapazes, e segundo diz, manda a tradição quando só há trabalho para dois, tem que se fazer à vida o mais velho e foi o que ele fez há quatro anos. Primeiro emigrou para França e depois, com o mesmo patrão, veio parar a Portugal. Viveu sempre em quartos que diz ser de instalações da empresa, mas agora, com as várias obras da firma no vale do Tejo, acabou por se fixar na região de Santarém. Não quer falar de vistos de residência, nem tão pouco de contratos de trabalho, mas admite que soube da casa onde vive hoje através de alguém no trabalho. Decidiu alugar pois pediam 450 euros e porque nos dormitórios da empresa só fica quem está sozinho e ele mandou vir da Índia, a mulher e as filhas, gémeas, agora com cinco anos.

Apesar do corrupio diário de compatriotas, garante que na casa onde vive é ele quem paga a renda e só dorme ele e a família. Tal como a lenda do frade da cidade, aponta para cima, quando é questionado sobre a quantidade real de pessoas que vivem no apartamento. Abana a cabeça em negação e indica que devem estar na casa dos vizinhos do primeiro andar deste prédio com traça em estilo de Estado Novo. Sabe apenas que também são indianos, mas vindos do sopé dos Himalaias, do estado do Punjab, próximo da região de Caxemira. Não quis dizer quanto vale o suor das 7 da manhã às 5 da tarde, nem quem é o patrão, nem opinar sobre regras de alojamento. Recusou filmagens e fotos à t-shirt com o logótipo da empresa para a qual trabalha, mas diz que quer ficar em Portugal e sublinha que ganha o suficiente para pagar a renda sem constrangimentos.