Dois professores da Universidade de Coimbra acusados de abusos sexuais

Por Rui Cid 12 Abril, 2023 • 07:25

Dois professores do Centro de Estudos Sociais (CES) de Coimbra estão a ser acusados de abusos sexuais. As acusações constam de um artigo num livro internacional sobre assédio na Academia. O livro não refere nomes, mas os jornais apontam Boaventura Sousa Santos e Bruno Senna Martins como sendo os professores em causa. Os dois negam qualquer comportamento impróprio.

No artigo, são descritos como o professor estrela e o aprendiz: Boaventura Sousa Santos e Bruno Senna Martins reconhecem-se no perfil traçado, mas rejeitam por completo as acusações feitas por três antigas investigadoras do Centro de Estudos Sociais de Coimbra: uma norte-americana, uma belga e a portuguesa Catarina Laranjeiro.

As três dão conta de comportamentos predadores que dizem ser de conhecimento público na Universidade, como provam vários graffiti acusatórios, incluindo um em que se podia ler "Boaventura Fora: Todas sabemos".

Sobre Boaventura Sousa Santos, de 82 anos, o artigo fala de longos jantares com investigadores do CES, que se estendiam madrugada dentro e nos quais se bebia muito.

Num desses jantares, o diretor emérito terá abraçado durante demasiado tempo Catarina Laranjeiro e uma outra bolseira. O artigo diz que este abraço pretendia insinuar "familiaridade excessiva".

Num outro episódio, Boaventura Sousa Santos é acusado ainda de ter tocado o joelho de uma outra aluna, de quem era orientador, convidando-a a aprofundar o relacionamento como paga da ajuda académica.

Ao Diário de Notícias (DN), Sousa Santos nega de forma "veemente" as acusações, diz estar a ser alvo de "cancelamento" e fala de um "ataque ad hominem". Afirma também que as acusações nunca foram apresentadas ao CES.

Também Bruno Senna Martins rejeita as acusações. Ao DN, o professor, de 45 anos, refere que, em algum momento, foi algo de uma queixa na Academia.

Acusado de abuso sexual por parte de uma das autoras do artigo, Senna Martins reconhece ter mantido uma relação sexual com a investigadora norte-americana, mas rejeita que possa estar em causa uma relação de poder, dizendo que nunca foi orientador desta aluna.

Neste artigo, as três antigas investigadoras deixam também críticas ao CES, dizendo que o Centro de Estudos Sociais de Coimbra ignorava o que passava. A instituição já manifestou a intenção de abrir um inquérito.