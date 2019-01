Líderes de direita deviam "ter vergonha" de participar na conferência "inútil" do MEL

André Ventura diz que os líderes de centro-direita "deviam ter vergonha" em participar na convenção do Movimento Europa e Liberdade (MEL), que realiza esta quinta e sexta-feira em Lisboa.

O antigo vereador da câmara de Loures, que prepara a formação de um novo partido, o "Chega", não foi convidado para a iniciativa.

No Fórum TSF, Paulo Carmona, do MEL, explicou os critérios de seleção dos convidados.

"A ideia do MEL não é combater políticos, não é combater os partidos, nós não queremos ser um partido, mas também não queremos ser um populismo."

O único objetivo desta conferência é chamar os portugueses a debater, diz Paulo Carmona.

Em resposta, André Ventura até agradece não ter sido convidado por um movimento que considera "uma inutilidade".

"Qualquer líder de direita e centro-direita devia estar envergonhado de participar num movimento como este (...) é um favor que me fazem não me convidarem."

Na reflexão sobre o centro-direita no país e a crise interna do PSD, o Fórum TSF escutou ainda o politólogo André Azevedo Alves, professor na Universidade Católica.

"De alguma forma haverá uma redefinição o espaço de centro-direita", considera.

Com presenças confirmadas de dois líderes partidários, Assunção Cristas e Pedro Santana Lopese a ausência de Rui Rio por opção do próprio, a I Convenção do MEL conta ainda com os oradores convidados estão Luís Montenegro, Pedro Duarte, Miguel Morgado e Miguel Pinto Luz, que têm em comum já se terem manifestado disponíveis para disputar a liderança do PSD.

Fora dos convites ficaram o PCP e o BE, porque o Movimento entende que é "no centro da política, no centro da governação" que se resolvem os problemas que querem colocar no centro do debate.

