Dos 19 ministros, sete são cabeças de lista. Costa chama elementos do Governo para lista de deputados

António Costa coloca em destaque pelo menos sete dos 19 ministros para tentar vencer as eleições legislativas. Marta Temido, Tiago Brandão Rodrigues e Ana Mendes Godinho voltam a ser apostas para liderar círculos eleitorais.

Em Lisboa, António Costa deve voltar a liderar a lista à Assembleia da República (AR), num círculo eleitoral que elege 48 deputados. A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva fica com um dos primeiros lugares.

A TSF apurou que o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, vai manter-se como cabeça de lista em Viana do Castelo, e Aveiro volta a ser liderado pelo possível sucessor de António Costa, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos.

Em Castelo Branco, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa é candidata a deputada pela primeira vez, e logo como cabeça de lista pelo círculo albicastrense. Em 2015 e 2019, a escolha em Castelo Branco para o primeiro lugar da lista recaiu em Hortense Martins, mas a ainda deputada foi acusada pelo Ministério Público de falsificação de documentos, e perdeu a presidência da federação distrital para o autarca da Covilhã, Vítor Pereira.

O nome de Hortense Martins, que também é vice-presidente da bancada socialista, não foi equacionado pelas estruturas locais, embora o partido opte por "soluções de continuidade" em grande parte dos círculos eleitorais, já que "a legislatura ficou a meio".

Tal como a TSF avançou, Marta Temido vai liderar a lista do PS, em Coimbra, repetindo a nomeação de há dois anos, quando foi candidata pela primeira vez. Os atuais deputados Tiago Estevão Martins e Pedro Coimbra, também voltam a concorrer à AR.

Na Guarda, a ministra do Trabalho Ana Mendes Godinho volta a ser a escolha de António Costa para cabeça de lista.

Alexandra Leitão, que lidera a pasta da Modernização do Estado e da Administração Pública, mantém-se como cabeça de lista do PS em Santarém, que conta ainda com a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.

Secretários de Estado também são chamados

O secretário-geral do PS também recorreu a secretários de Estado para elaborar as listas de deputados, como Ricardo Pinheiro, secretário de Estado do Planeamento, a subir do segundo lugar para cabeça de lista em Portalegre, no único distrito que elege apenas dois deputados.

Também Marina Gonçalves, secretária de Estado da Habitação repete o segundo lugar da lista de Viana do Castelo, encabeçada pelo ministro da Educação.

O secretário de Estado adjunto e da saúde, António Lacerda Sales, vai ser o primeiro nome em Leiria, subindo de terceiro para primeiro na lista socialista, num reconhecimento pelo trabalho do secretário de Estado ao longo da pandemia.

O médico ortopedista notabilizou-se nas conferências de imprensa sobre o desenvolvimento da pandemia em Portugal, ao lado da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas. E saiu reforçado depois da remodelação no ministério da Saúde: com a saída de Jamila Madeira, Lacerda Sales passou de secretário de Estado da Saúde para secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

A comissão política nacional do PS reúne-se na próxima segunda-feira para a aprovação final das listas de deputados. Os partidos têm de entregar as listas no Tribunal Constitucional até 20 de dezembro, 40 dias antes das eleições legislativas.