Na redação ou no fim da rua. Estes são também os sons da TSF

Quando liga a rádio, chegam-lhe a casa os sons do fim da rua ou os sons do fim do mundo. Não lhe chegam os sons da mesa de mistura, das teclas de computador, do balde da limpeza, mas são também estes os sons da TSF.

No dia em que a TSF assinala 31 anos, Fernando Alves percorreu a redação de microfone da mão, à procura da identidade da rádio em sons que habitualmente se perdem no vento. E, em reportagem, os jornalistas da casa encontram a história da rádio na voz de quem a escuta, do largo da Boca do Vento ao vento de Marte.

Ouça aqui os sons da TSF captados pelo microfone de Fernando Alves

Em Sons da História (www.sonsdahistoria.tsf.pt), o novo site que a TSF e a Fundação Francisco Manuel dos Santos apresentam esta semana, pode ouvir os sons e as reportagens de 31 anos de história da TSF.