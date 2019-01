Direto: "Desafio o dr. Rui Rio a marcar eleições e a apresentar a sua candidatura"

Luís Montenegro marcou uma conferência de imprensa no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, para apresentar a candidatura e desafiou o atual líder do PSD e marcar eleições diretas e a apresentar a sua própria candidatura. "Desafio o dr. Rui Rio a marcar eleições e a apresentar a sua candidatura", referiu durante o discurso.

"Passou um ano sobre a eleição de rui Rio como líder do PSD. Um ano depois o estado a que o PSD chegou é mau, preocupante e irreversível com esta liderança", começou por dizer.

O ex-líder da bancada parlamentar recordou que Rui Rio "prometeu fazer do PSD uma alternativa e uma oposição firme ao Governo, falhou". "Infelizmente, ao fim de um ano, não se reconhece um projeto, uma estratégia, um posicionamento, uma mensagem diferenciadora e mobilizadora", acusa Luís Montenegro.

O social-democrata acredita que, neste momento, quando os portugueses olham para o partido "apenas observam um PSD frouxo a fazer oposição".

"Rui Rio prometeu levar o PSD a ganhar eleições, em vez de isso o PSD resignou-se e deitou a toalha ao chão", disse, recordando que atual líder "prometeu fazer o PSD subir nas sondagens, infelizmente nunca como hoje foram tão baixas e tão más para o PSD"

"Pelo andar da carruagem, se nada for feito, o PSD corre o risco de ter uma derrota humilhante", perdendo a natureza de grande partido nacional e entrando num processo de enfraquecimento que pode ser brutal e irreversível", atirou o social-democrata.



O anúncio de Luís Montenegro acontece quando o presidente do PSD, Rui Rio, está prestes a completar um ano à frente do partido - foi eleito em 13 de janeiro contra Pedro Santana Lopes com 54% dos votos - e quando ainda falta outro para completar o seu mandato.



Luís Montenegro deu na quarta-feira o primeiro sinal claro de que o seu compasso de espera no partido estaria prestes a terminar: "Muito em breve falarei sobre o estado do PSD, falarei mesmo sobre o futuro do PSD porque entendo que este estado de coisas tem de acabar e isto tem de mudar: o PSD assim não se vai conseguir afirmar", argumentou, no programa "Almoços Grátis" da TSF.



