Luís Montenegro anuncia esta sexta-feira candidatura à liderança do PSD

"Em breve falarei sobre o estado do PSD e sobre o futuro do PSD. Isto tem que mudar". A declaração deixada no programa "Almoços Grátis" da TSF , esta quarta-feira, antecipava o anúncio que vai ser feito esta sexta-feira. Luís Montenegro não espera mais e avança com o desafio ao presidente do partido para convocar eleições diretas antecipadas.

11 de janeiro de 2019. O dia que Luís Montenegro escolheu para anunciar ao partido e ao País que é candidato à liderança do PSD, de preferência, já. O ex-líder da bancada social-democrata marcou uma sala no Centro Cultural de Belém, para às 16 horas desta sexta-feira, explicar aos militantes e aos portugueses, porque decidiu avançar. E porquê agora.

O pretexto, esse, foram as declarações que Manuela Ferreira Leite fez no programa "Pares da República" , esta terça-feira, na TSF. A ex-líder do partido, a propósito da Convenção do Movimento Europa e Liberdade, disse preferir que "o PSD tenha pior resultado nas eleições, do que um rótulo de direita."

Na resposta, Luís Montenegro classificou de "gravíssimas e descabidas" as declarações de Ferreira Leite, acusando a ex-presidente do partido de ter a mesma visão que a atual direção do PSD. "Esta afirmação de Manuela Ferreira Leite, que corresponde à linha política da atual direção, não é a minha e quero dizer com toda a frontalidade: estarei sempre na linha de um PSD grande e ganhador", disse Montenegro à TSF.

Nos últimos dias, várias notícias davam conta das movimentações de algumas distritais do PSD, para provocar um Conselho Nacional extraordinário, de onde possa sair a marcação de uma data para as diretas. As tropas que se começaram a reunir em torno desta ideia, aguardariam apenas pelo avanço de um nome forte, que pudesse disputar as eleições com Rui Rio.

Com o avanço de Luís Montenegro, parecem estar reunidas as condições para que esse Conselho Nacional possa mesmo vir a acontecer.

