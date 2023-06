"PSD não se pode encostar à extrema-direita, como se demonstrou que PS não se pode encostar à extrema-esquerda"

Francisco Pinto Balsemão © Paulo Spranger/Global Imagens

O fundador do PSD, Francisco Pinto Balsemão, defende que o partido "não se pode encostar à extrema-direita" e aponta que ficou também demonstrado que o PS "não se pode encostar à extrema-esquerda", assinalando que "pelo centro é que as coisas funcionam".

Convidado especial do Bloco Central desta semana, com Pedro Siza Vieira e Pedro Marques Lopes, o militante social-democrata número 1 situa o partido no espetro político: "É um partido que sempre foi de centro-esquerda, que eu vejo como tal e há muita gente no partido que vê como tal."

Apoiante de Luís Montenegro desde que este "ganhou no Congresso, em condições completamente legítimas" a liderança do partido, não abdica de apontar que nem tudo o que este faz "está certo".

Pinto Balsemão aponta que PSD e PS não podem "encostar-se" aos extremos. 00:00 00:00

"Mas isso sempre foi assim, eu que o diga de quando lá estive, que tive inimigos de várias categorias, algumas muito más", reconhece, sobre o período em que liderou o PSD, de 13 dezembro 1980 a 27 de fevereiro 1983.

Sobre a atualidade política portuguesa, Pinto Balsemão defende que "há lugar para dois grandes partidos", mas avisa que tal como o PSD "não se pode encostar à extrema-direita", também "já se demonstrou que o Partido Socialista não se pode encostar à extrema-esquerda" e, assim, "pelo centro é que as coisas funcionam".

Para tal, "é bom que os eleitores tenham opções de escolha distintas e que, para isso, haja propostas também distintas", e o antigo primeiro-ministro realça, nessa linha, que "em vez de andarmos com os casos e casinhos", deviam ser discutidos "grandes temas" como o poder judicial, a lei eleitoral e o regionalismo.

Sem "futurologia" sobre Montenegro, o fundador do PSD espera que a democracia interna continue a reinar. 00:00 00:00

Questionado sobre o trabalho de Montenegro na liderança do partido, considera que "está a cumprir a sua missão", mas recusa fazer "futurologia" sobre possíveis listas concorrentes no próximo Congresso.

"Será apreciada a sua atuação na sede própria. Pode haver listas concorrentes contra o líder atual, pode haver listas a favor do líder atual. Isso é democracia e é assim que deve funcionar e é assim que, nesse aspeto, sempre funcionou no PSD, com muita intriga de bastidor, com muitas combinaciones [risos] entre os vários grupos, mas foi sempre assim que a coisa funcionou e espero que continue a funcionar", deseja.

Pode ouvir esta versão alargada do Bloco Central na TSF depois das 19h00 desta sexta-feira, em permanência em tsf.pt e nas plataformas de podcast (Spotify, Apple e Google).