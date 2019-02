PGR considera que greve cirúrgica dos enfermeiros é ilegal

A Procuradoria-Geral da República já fechou o parecer pedido pelo Governo sobre a legalidade greve dos enfermeiros, nomeadamente sobre a recolha de fundos, através da internet, para financiar o protesto nos blocos operatórios, e considera-a "ilícita" por duas razões.

A primeira está relacionada com o pré-aviso de greve que não definiu de forma clara como seria exercido o direito à greve. Depois, está em causa o financiamento colaborativo da paralisação através de donativos reunidos na internet (o chamado 'crowdfunding').

"A greve deverá ser suspensa de imediato", garantiu ministra da Saúde.

Marta Temido revelou que promulgou ao parecer, o que o torna "vinculativo para todas as entidades do SNS". Desta forma, "este sentido sobre o enquadramento da atual greve da profissão de enfermagem será o que, de ora avante, irá valer e deverá ser acatado por todas as instituições abrangidas pela greve e pelos profissionais aderentes à greve".



Esta é a segunda vez que o governo pede um parecer jurídico sobre esta greve. O primeiro foi negativo contrariando as pretensões do Ministério da Saúde.

LEIA MAIS:

- A ministra da Saúde entrou no Governo "como um elefante numa loja de porcelanas"

- É legal divulgar financiadores da greve dos enfermeiros? Plataforma digital tem dúvidas

- Ana Rita Cavaco diz que falta "autorização para negociar" à ministra da Saúde

- Primeira semana de greve dos enfermeiros adiou 2.657 cirurgias

- Quem pagou para apoiar greve de enfermeiros? Bastonária defende divulgação de nomes, "se for legal"

- Enfermeiros tentam travar requisição civil. Sindicato avança com providência cautelar

- ASAE vai poder investigar quem financiou a greve dos enfermeiros