Quanto vão passar a pagar os utentes da ADSE por uma consulta no privado?

A partir de abril, os funcionários públicos vão deixar de ter consultas comparticipadas pela ADSE nos hospitais dos grupos José de Mello Saúde (rede CUF), Luz Saúde e Lusíadas Saúde.

Quanto terão de pagar por uma consulta nestas unidades hospitalares privadas sem desconto imediato do subsistema de Saúde do Estado? O Diário de Notícias fez as contas.

Nos hospitais da rede CUF, onde atualmente os utentes da ADSE pagam 3,99 euros por cada consulta de clínica geral, a partir do dia 11 de abril terão de pagar 98 euros pela mesma consulta. Desse valor, a ADSE devolve posteriormente 20,45 euros, mediante o envio do recibo.

Nos hospitais da Luz Saúde, até agora o custo das consultas de clínica geral a fica também em 3,99 euros. A partir de 15 de abril a mesma consulta fica a 35 euros, valor comparticipado em 20,45 euros, no prazo de dois meses.

Já os serviços do hospital dos Lusíadas ainda não receberam quaisquer informações sobre do fim do contrato com a ADSE.

