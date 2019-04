Há um incêndio em curso na Catedral de Notre-Dame, em Paris. O pináculo da catedral já colapsou devido às chamas e o telhado está consumido quase na totalidade. A Associated Press adianta que o fogo pode alastrar-se à torre Norte.

"Para já não há registo de feridos", adiantou à Reuters Laurent Nunez, secretário de Estado do ministério francês do Interior. A Reuters adianta ainda que toda a Île de la Cité está a ser evacuada e, segundo a câmara municipal, os parisienses estão a ser realojados no Halle des Blancs Manteaux, um antigo mercado coberto em Paris, no 4.º Arrondissement.

O jornal La Vanguardia cita fonte dos bombeiros que admite que o fogo poderá ter tido origem nas obras que decorrem no monumento, mais precisamente no sótão.

A procuradoria-geral de Paris já ordenou a abertura de um inquérito ao acidente.

A Polícia da Paris já estabeleceu um perímetro de segurança e retirou os turistas que circulavam na zona e no interior da catedral. O fogo está a consumir o telhado e as torres principais.

Não há informação acerca de possíveis vítimas e ainda está por determinar a gravidade dos danos. A presidente da câmara de Paris, Anne Hidalgo, já lamentou o incêndio, que diz ser "terrível".

Em 2018, a Igreja Católica tinha lançado, em França, uma campanha para salvar a catedral: parte da estrutura estaria já a ruir. O projeto em curso é um investimento na ordem dos seis milhões de euros.

O alerta foi dado por volta das 17h50 (hora de Lisboa).

A catedral de Notre-Dame data do século XII e é o palco da famosa obra de Victor Hugo, "O Corcunda de Notre-Dame", que teve adaptação também para animação.

Emmanuel Macron cancelou o discurso à nação que estava programado para a noite desta segunda-feira e vai deslocar-se para o local em conjunto com o primeiro-ministro, Édouard Philippe.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, já lamentou incêndio na emblemática catedral, considerando-o "horrível de ver" e que reiterando que "é preciso agir depressa".

