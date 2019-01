"Luís Montenegro não quer salvar o PSD, quer salvar-se a ele próprio"

Isabel Meirelles acusou Luís Montenegro de demagogia, de mentir e de tentar agarrar-se a todo o custo ao poder ao disputar a liderança do PSD com Rui Rio.

"Luís Montenegro não quer salvar o PSD, quer salvar as pessoas que o rodeiam e a ele próprio", condenou.

Depois de ter dito que Montenegro estava a preconizar um "golpe de estado" , a vice-presidente dos sociais-democratas voltou a falar sobre o caso, mais uma vez a título pessoal.

"Fiquei extraordinariamente surpreendida pelo tom politiqueiro de quem só diz mal", comentou depois do anúncio de Luís Montenegro, que esta tarde disse que estava disponível para ser candidato à liderança do PSD e desafiou o atual líder do PSD e marcar eleições diretas e a apresentar a sua própria candidatura.

"A forma demagógica deste discurso deixou-me absolutamente triste (...) esta direção tinha inaugurado uma nova maneira de fazer política", acrescentou, reiterando que a sua declaração era proferida em nome pessoal. "Vincula-me exclusivamente a mim e não à direção" do partido.

Para Isabel Meirelles, o único argumento de Luís Montenegro para criticar Rui Rio foi a queda das sondagens. Quanto à acusação de que o partido não tem ideias, nem faz oposição, "é preciso não estar atento".

Além disso, ex-líder parlamentar social-democrata mentiu, acusa. "Mente porque disse que só faria oposição ao dr. António Costa e que não deveria haver um Congresso Extraordinário só depois das legislativas (...) Uma pessoa assim não merece credibilidade."

