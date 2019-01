No dia em que Rui Rio foi desafiado por Luís Montenegro para marcar eleições diretas e para se voltar a candidatar, o presidente do PSD encontrou-se com Marcelo Rebelo de Sousa, num hotel do Porto, e, à saída, preferiu não dar muita importância ao tema, mas prometeu uma resposta.

O líder do PSD esclareceu que teve o encontro com o Presidente da República se realizou porque já não estavam reunidos "desde que a delegação do PSD foi recebida no Palácio de Belém". "O Presidente da República veio ao Porto, eu também estava no Porto e ajustou-se podermos fazer esta reunião", contou.

No encontro sugerido pelo chefe de Estado, estiveram em cima da mesa "assuntos quer de política interna, quer de política externa".

Questionado diversas vezes sobre o tema da crise interna no PSD, Rui Rio assegurou que vai haver uma resposta da sua parte. "Vou responder, naturalmente. Não vou fazer de conta que nada está a acontecer, isso seria uma grande hipocrisia, mas eu fui corredor dos 100 metros quando tinha 20 anos de idade, agora corro é mais meio fundo e fundo", disse o presidente do PSD, referindo que "com calma, na devida altura" vai surgir uma resposta.

