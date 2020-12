As mais lidas de 2020: Covid, covid e covid... Mais um bicho de Nogueira e a febre das novas matrículas

Num ano marcado pela pandemia, as informações sobre a Covid-19 geraram, inevitavelmente, maior interesse, mas não só. Estas foram as 10 notícias mais lidas no site da TSF em 2020:

1 - Desinfetar compras? Dar banho ao cão? Estas são as respostas dos especialistas

Portugal confirmou os dois primeiros casos de Covid-19 em março. Foi um mês marcado por receios associadas a uma doença sobre a qual ainda pouco se sabia. Para esclarecer as dúvidas dos ouvintes, a TSF criou o programa especial "Perguntas com Resposta", com participação do virologista Celso Cunha e da médica Cláudia Conceição. Esta edição do programa foi a notícia mais lida do ano no site da TSF.

2 - Estudo arrasa dados da DGS sobre Covid-19 usados em análises científicas

Já em novembro, 12 investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto publicaram um estudo numa revista científica internacional que motivou polémica. O relatório conclui que as bases de dados do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica fornecidas à comunidade científica sobre os casos de Covid-19 têm uma qualidade baixa, erros, inconsistências e muita informação em falta. A TSF teve acesso prévio ao artigo que revelava uma longa lista de falhas e detalhes caricaturais, como três homens 'grávidos'. Foi segunda notícia mais lida no ano.

3 - Quanto custam e onde se fazem os testes da "provável" imunidade à Covid-19?

Os testes sorológicos marcaram a atualidade pela primeira vez em abril, depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter revelado que fez um para descobrir se já tinha tido Covid-19 sem o saber. Esta notícia esclarece as diferenças entre os chamados testes 'qualitativos' e os 'quantitativos', assim como os respetivos preços para quem os procurava, na altura, nos laboratórios privados.

4 - Vem aí a máscara "fashion" made in Portugal

Depois do debate sobre o uso generalizado de máscara, em abril chegavam ao mercado as primeiras máscaras sociais fabricadas em Portugal. A indústria têxtil lançou mãos à obra, seguindo as recomendações da Direção-geral da Saúde, e até recebeu encomendas de marcas de luxo.

5 - Matrículas: fazer o velho parecer novo pode sair caro

Chegaram este ano as novas matrículas e os portugueses aderiram à moda em massa, mesmo não sendo obrigados a trocar as chapas dos carros já em circulação. À TSF, o subintendente da PSP Virgílio Sá deixou um alerta: nem sempre as regras são cumpridas por quem vende e instala matrículas e se houver erros a responsabilidade é dos proprietários dos veículos, sujeitos a multas.

6 - Declaração para deslocações entre concelhos vai ser obrigatória

Com a proibição de circulação entre concelhos, chegou em outubro a notícia de que seria preciso uma declaração para justificar uma eventual deslocação, uma informação especialmente relevante para quem pretendia passar o fim de semana do Dia de Todos dos Santos fora de casa.

7 - "É um caso de estudo." Especialistas analisam fenómeno Bruno Nogueira no Instagram

Foi também uma consequência da pandemia: durante semanas, o humorista Bruno Nogueira criou um autêntico programa de culto no Instagram - "Como é que o Bicho Mexe?". O último episódio alcançou cerca de 175 mil visualizações em tempo real no seu pico, o que motivou especialistas em redes sociais a sugerir o fenómeno devia ser estudado.

8 - Aviso amarelo. Depois do calor, vem aí chuva e trovoada

Em maio, uma mudança brusca no clima motivou um alerta Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Depois de vários dias de calor intenso, acima do normal para a época, o Centro e Norte do país foram colocados em aviso amarelo devido a trovoada e chuva forte, enquanto Leiria, Lisboa e Setúbal estavam sob o mesmo aviso, mas devido ao calor, com temperaturas acima dos 30 graus.

9 - Posso ir à praia? Sim, mas é melhor ler este texto primeiro

Ainda o verão não tinha começado já os portugueses pensavam como seriam vividas as férias em plena pandemia. Os "semáforos" (que mais tarde se revelaram bandeiras) para controlar a lotação no areal, as medidas de distanciamento entre chapéus-de-sol e outras regras de acesso às praias foram compiladas neste guia, antes da abertura da época balnear.

10 - Diminuição da camada de ozono em março sem precedentes no Ártico

A décima notícia mais lida no site da TSF em 2020 trata-se de um alerta da Organização Meteorológica Mundial: em março, a camada de ozono atingiu brevemente um nível sem precedentes em grandes áreas do Ártico.

Já os programas mais vistos e ouvidos no site da TSF em 2020 foram o Governo Sombra, com Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Carlos Vaz Marques, e o Tubo de Ensaio, de Bruno Nogueira e João Quadros.