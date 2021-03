Eutanásia chumbada pelo Tribunal Constitucional

© Jorge Carmona / Global Imagens (arquivo)

O Tribunal Constitucional (TC) decidiu, esta segunda-feira, pronunciar como inconstitucional, com uma votação de sete contra cinco, a proposta de lei que despenaliza a morte medicamente assistida em Portugal.

O anúncio foi feito em sessão na sede do TC, em Lisboa, pelo juiz relator, Pedro Machete, e depois foi explicado, em comunicado lido pelo presidente, João Caupers.

Na leitura da decisão, os juízes citam como fundamento da decisão "a violação do princípio de determinabilidade da lei enquanto corolário dos princípios do Estado de Direito democrático e da reserva de lei, decorrentes das disposições conjugadas dos artigos 2.º e 165.º, número 1, alínea b), da Constituição da República Portuguesa por referência à inviolabilidade da vida humana".

Foram declaradas inconstitucionais "as normas constantes dos artigos 4.º, 5.º, 7.º e 27.º" do decreto proposto pelo Governo.

Votaram pela inconstitucionalidade os juízes conselheiros Pedro Machete, Maria de Fátima Mata-Mouros, Lino Rodrigues Ribeiro, José António Teles Pereira, Joana Fernandes Costa, Maria José Rangel de Mesquita e o presidente do TC, João Pedro Caupers. Só este último não apresentou declaração de voto.

Os juízes deram razão às dúvidas levantadas pelo Presidente quanto aos "conceitos excessivamente indeterminados, na definição dos requisitos de permissão da despenalização da morte medicamente assistida, e consagra a delegação, pela Assembleia da República, de matéria que lhe competia densificar".

Marcelo pediu fiscalização preventiva

Na mensagem, Marcelo Rebelo de Sousa pedia aos juízes do Tribunal Constitucional que avaliassem não a constitucionalidade do próprio conceito de eutanásia, mas antes a indeterminação e "subjetividade" de vários conceitos que constam do documento.

Em vez de se centrar no princípio da Constituição segundo o qual a vida "é inviolável", o Presidente da República fundamentou o pedido em aspetos jurídicos do diploma, nomeadamente o facto de a Assembleia da República remeter para os médicos a definição de alguns critérios essenciais para que a eutanásia possa ser exercida.

Depois do chumbo do TC diploma deverá ser vetado pelo Presidente da República e devolvido, neste caso, ao parlamento, que poderá reformulá-lo expurgando o conteúdo julgado inconstitucional ou confirmá-lo por maioria de dois terços.

De acordo com a lei aprovada, em janeiro, pelo Parlamento, deixa de ser punida a "antecipação da morte medicamente assistida" verificadas as seguintes condições: "por decisão da própria pessoa, maior, cuja vontade seja atual e reiterada, séria, livre e esclarecida, em situação de sofrimento intolerável, com lesão definitiva de gravidade extrema de acordo com o consenso científico ou doença incurável e fatal, quando praticada ou ajudada por profissionais de saúde".

O texto foi aprovado no Parlamento no final de janeiro, pela maioria dos deputados do PS, Bloco de Esquerda, 14 deputados do PSD, PAN, PEV, Iniciativa Liberal e pelas deputadas independentes Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues. Num universo de 218 votantes dos 230 deputados, houve 136 votos a favor, 78 contra e quatro abstenções.