"Não interfiro nem vou interferir. A vida do PSD é com o PSD"

Marcelo Rebelo de Sousa está no Porto e reuniu-se com Rui Rio no dia em que o líder do PSD foi desafiado por Luís Montenegro a marcar eleições diretas no partido. À chegada à Casa da Música, onde vai assistir a um concerto, o Presidente da República deixou bem claro que não comenta a vida interna dos partidos, como já havia feito esta quinta-feira.

"Não interfiro nem vou interferir, as questões do partido A, B, C ou D são deles. A vida do PSD é com o PSD e a escolha relativamente ao futuro do país é com os portugueses que escolherão em outubro quem querem para governar o país", disse durante declarações aos jornalistas, reiterando que não se pronuncia nem imiscui nas questões internas dos partidos.

O chefe de Estado admitiu que a reunião no Sheraton do Porto foi pedida por si. Tratou-se de uma "breve conversa" solicitada a Rui Rio porque os calendários de ambos eram "incompatíveis para a semana". O encontro serviu para "tratar três problemas de política interna e um de política externa, num dia em que era muito importante saber a sua opinião porque tenho de tomar decisões sobre diplomas e tinha de falar com ele antes de tomar a decisão no começo da semana que vem", explicou.

Um dos casos "mais urgente era a descentralização", já que "há vários diplomas que estão pendentes de promulgação e queria ouvir a posição do PSD", esclareceu ainda Marcelo Rebelo de Sousa.

Em relação à confirmação de um encontro com Luís Montenegro, no Palácio de Belém, o Presidente da República explicou que aceitou uma audiência que já havia sido pedida pelo ex-líder da bancada parlamentar do PSD.

"Montenegro pediu-me já há dias para ser recebido e recebo-o segunda-feira". Questionado sobre o que vai dizer a Montenegro, o Presidente foi perentório: "Nada, eu vou ouvir, pediu-me uma audiência e vou ouvir".

