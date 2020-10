Tudo o que se passa no Orçamento, passa na TSF

© Leonardo Negrão/Global Imagens

Por TSF 12 Outubro, 2020 • 15:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É o primeiro Orçamento do Estado desenhado de raiz para a era Covid. Entre as principais novidades estão novos apoios sociais e alterações fiscais que visam estimular consumo e proteger rendimentos. Conheça aqui as principais.

Saúde

Governo vai contratar 261 profissionais para o INEM e 4.200 para o SNS

Apoios Sociais

Pelo menos 50 euros de apoio para desempregados e trabalhadores com perdas

Subsídio de risco de 219 euros para quem tratar doentes com Covid-19

Valor mínimo do subsídio de desemprego sobe para cerca de 505 euros

Pensões mais baixas com aumento extraordinário a partir de agosto

Impostos

IVA pago nos ginásios passa a dar desconto no IRS

IVAucher vai permitir descontar IVA de alojamento, restauração e cultura

Empresas

Empresas ligadas a 'offshore' excluídas de acesso a apoios públicos